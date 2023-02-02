Politico: В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях украинских войск

В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, сообщили СМИ.

Как пишет газета Politico, американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации РФ постоянно ошибалась в оценке военных способностях, передает РИА «Новости».

Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт в Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев и рассказал, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины».

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