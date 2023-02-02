 

В Волгограде украли новый памятник Сталину

02.02.2023, 9:33, Разное
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В ночь на 2 февраля в Волгограде похитили бюст Иосифа Сталина, торжественно открытый накануне.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что скульптуру украли два местных жителя, которые сдали памятник в пункт приёма металлолома в соседнем регионе.

Благодаря слаженной работе сотрудников полиции удалось оперативно установить виновников, а также спасти скульптуру Сталина от полного уничтожения – приёмщики успели отпилить ему голову, но ничего не сдали в переплавку.

– То, что он без головы – это ничего, без головы нормально, – говорит один из инициаторов установки памятника. – Даже символично, потому что многие решения гениального вождя принимались явно не головой, а сердцем, так сказать. Головой так нельзя. Но всё равно голова должна присутствовать, потому что должен быть порядок. Мы её потом приклеим, приварим, где-то шурупами докрутим и будет Иосиф Виссарионович как новенький.

По данным газеты «Волгоградская правда», задержанные мужчины ведут асоциальный образ жизни и злоупотребляют алкоголем. За бюст Сталина преступники получили три тысячи рублей, которые успели потратить в одном из местных баров.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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