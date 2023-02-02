 

Ноги не будет: Повалий назвала отказавшихся от участия в “Песне года” принципиальных артистов

02.02.2023, 9:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Советский и российский телевизионный фестиваль “Песня года” проходит с 1971 года. Причем было время, когда снимали его не только в Москве. Например, до 2014 года “Песня года” пела и плясала несколько лет и в столице Украины – ее снимал телеканал “Интер”.

“Когда в Киеве проходила “Песня года”, многие наши артисты принципиально отказывались от участия. А я всегда выходила на одну сцену с Филиппом Киркоровым, с Машей Распутиной, с Ларисой Долиной”, – вспоминает Таисия Повалий.

Она знает, почему это происходит – некоторые украинские исполнители ненавидят Россию и русский язык. При этом сама
Народная артистка Украины
подчеркивает: “Я училась в украинской школе. Дома с мамой до сих пор говорю по-украински. Поэтому, когда поступила в киевское музыкальное училище имени Глиэра, мне было сложно, потому что все предметы там были на русском. При этом движение против русского языка на Украине было всегда – и после развала Советского Союза только усилилось. Я же русский язык знаю отлично. Но на западной Украине меня не любили, ограничивали – срывали или вовсе не вешали афиши, блокировали концерты. И всегда ставили там условие – петь только украинские песни. Помню, как я выступала на дне города Яремче (в Ивано-Франковской области – Ред.) и стала исполнять свои хиты на русском. Так меня чуть со сцены не сняли и тут же приказали прекратить выступление”.

Стоит напомнить, что многих украинских артистов в прошлом году не было и на российской “Песне года” – Софии Ротару, Ани Лорак, Веры Брежневой, Светланы Лободы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.04.22 / Бритни Спирс показала растущий живот и рассказала, что будет скучать по своему гардеробу

08.10.20 / На поверхности Луны могут находиться фрагменты Венеры

26.05.21 / Paysend из Великобритании привлекает 125 млн долларов при оценке более 700 млн долларов для расширения своей универсальной платежной платформы.

29.05.22 / CNN – G7 договорились нейтрализовать выбросы от электроэнергетики

07.06.22 / Личное: “Настойчивость, достойная Чебурашки”

15.08.20 / Выпуск выходного дня

04.07.20 / Осужденного за шпионаж Пола Уилана выставили на обмен

30.11.22 / Скандалы: «Родители хотели отдать дочь за богатого»

16.02.22 / Инопланетная жизнь могла сохраниться на «звездном кладбище» вокруг мертвых звезд

08.12.21 / Мнение: Зарплаты руководства Исламского Эмирата Афганистан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика