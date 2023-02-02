Изуродованная Климова задумалась о пластической операции

Екатерина Климова по праву считается одной из самых красивых российских актрис. Сама она с юмором говорит о своей внешности, при этом не отрицая постоянное мужское внимание в свой адрес. С ней постоянно пытаются познакомиться и осыпают ее комплиментами.

К слову, так было не всегда. В юности Климова не считала себя красавицей и даже хотела переделать себя с помощью пластики, сообщает Пятый канал. Вот до чего доводит убеждение женщины в том, что она изуродована.

Актриса три раза ходила под венец. Первым ее супругом был ювелир Илья Хорошилов. Вторым мужем был коллега по цеху Игорь Петренко. Третий раз Екатерина Климова обручилась с актером Гелой Месхи. Сейчас личная жизнь актрисы покрыта тайнами. Официально она не замужем и воспитывает четверых детей.

Екатерина Климова сделала успешную карьеру в кино и театре и продолжает развиваться в этом направлении. Недавно она снималась в сериале “Просто Михалыч”.

“В сериале я стою на стороне мужа и защищаю его интересы. Можно сказать, что я из той категории женщин, которые делают из мужей подкаблучников. В том смысле, что умею направить его в правильную сторону”, – рассказала 45-летняя Екатерина Климова о новой работе и о себе.

По словам актрисы, на мечтает уже о возрастной роли и хочет отступить от амплуа молодых красоток.