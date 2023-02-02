Глава парламента Крыма: Имущество 12 украинских банков национализируют в Крыму

В Крыму под национализацию попадет имущество 12 украинских банков, сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

По его словам, национализации подлежит движимое и недвижимое имущество банков: «Государственный экспортно-импортный банк Украины», «Надра», «МТБ БАНК», «Пиреус Банк МКБ», «АБ «Экспресс – Банк», «Акционерный Проминвест банк», «Украинский акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», «Укрсоцбанк», «Финансы и кредит», «Банк Форум», «Укрсиббанк», «Имэксбанк», передает РИА «Новости».

Ранее Константинов заявил, что крымский парламент принял решение о национализации имущества связанных с киевской властью украинских олигархов, в их числе бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив».

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