 

В Сети возмутились издевательствам школьников над мальчиком без ног в Петербурге

02.02.2023, 8:45, Новости дня
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Блогеры и журналисты назвали «бесславными ублюдками» школьников, которые затравили мальчика без ног в Петербурге.

«Несколько бесславных мажористых ублюдков во главе с заводилой в нынешней питерской школе прикалываются над мальчишкой с Донбасса, потерявшим обе ноги, который ходит теперь на протезах.

Один из уродов: «Можно у вас ноги на секунду?»  – пихает слегка протез ногой.

Заводила: «Ноги у вас настоящие?» – возмутился выходкой школьников hippy_end_2.

 

Телеведущая Олеся Лосева в своем Telegram-канале назвала эту историю жуткой и неприятной.

«В сети пишут, что мальчик без ног приехал с Донбасса. Но какая разница – откуда! Дети часто бывают запредельно жестокими! Учитывая, что много лет нам внушали, как хорошо скажется инклюзивная система образования на восприятие подростками реальной жизни и детей инвалидов, складывается ощущение, что программа сработала никак! Или это видео исключение из правил? В любом случае необходимо разобраться с этим вопиющим «исключением» и сделать соответствующие выводы всем – и – абьюзерам, и администрации школы и тем, кто стоит выше!», – написала журналист.

Ранее ученики школы в Иркутской области обвинили мальчика, которому оторвали фалангу пальца в этом происшествии, учебное заведение также отказалось извиняться за инцидент.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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