Открываем новые слова и фразы: Топ-5 идей для чтения на английском для начинающих

Изучая английский, одного учебника порой бывает мало. Всегда хочется открывать для себя новые слова и фразы, наблюдая за

тем, как они умело используются тем или иным автором. Но что почитать на

английском на начальном этапе? Предлагаю вашему вниманию топ-5 идей для

чтения на английском для начинающих.

“Английский Клуб”

Самыми доступными и удобными для начинающих

будут книги “Английский Клуб” от издательства “Айрис Пресс.” Книги этой серии

маркированы разными цветами,

соответствующими тому или иному уровню владения английского – от начинающего до

продвинутого.

Произведения в серии адаптированы, благодаря этому чтение будет интересным, познавательным и не слишком сложным. Главы книг

дополнены словарем и упражнениями, с помощью которых можно закрепить лексику, а

также проверить насколько был понятен текст.

Penguin Readers

Еще одна серия книг, с адаптированными

текстами – это Penguin Readers. Вы также сможете подобрать нужную книгу по

уровню, проверить себя заданиями и закрепить полученные знания. Кроме того, книги Penguin Readers и Айрис

Пресс часто бывают дополнены дисками, поэтому вы сможете не только почитать, но

и послушать, что тоже крайне полезно.

О. Генри

Если адаптированные книги покажутся вам

слишком простыми, вот несколько вариантов книг, которые вы сможете понять,

приложив некоторые усилия. Среди классиков следует обратить внимание на

О. Генри (O.Henry). Его небольшие рассказы с неожиданной развязкой вполне

подойдут новичкам. Понятный язык и реалистичные истории довольно просто понять, а после обсудить с коллегами.

Книги по фильмам

Если вы очень любите и знаете практически

наизусть какой-либо фильм, попробуйте почитать книгу по этому самому фильму.

Знакомый сюжет облегчит понимание, а о значении многих слов вы сможете

догадаться.

“Дневник слабака”

Ну, и напоследок, предлагаю вам познакомиться

с современным автором Джеффом Кинни и его серией книг “Дневник слабака” (“The

Diary of a Wimpy Kid” by Jeff Kinney). Веселые истории из жизни подростка не

дадут вам скучать.