 

Экстренные службы сообщили о возгорании склада с вторсырьем пластика в Подмосковье

02.02.2023, 7:29, Новости дня
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На территории подмосковного Красногорска горит склад с вторсырьем пластика, площадь возгорания составляет 1,4 тыс. квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным экстренных служб, возгорание произошло в поселке Нахабино городского округа Красногорск, причина возгорания устанавливается, передает РИА «Новости».

В конце января на территории рынка «Синдика» в Подмосковье загорелся склад на площади 2,1 тыс. кв. метров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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