Венесуэла обвинила антироссийские санкции в беспорядке в ОПЕК

Принятые Западом антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.

По его словам, западные страны продолжают проводить иррациональные, незаконные и нарушающие международное право меры в отношении стран, которые составляют часть глобального энергетического рынка. Санкции против важного производителя энергии – РФ – вносят беспорядок в глобальный энергетический рынок, передает РИА «Новости».

Тем временем президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа.

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