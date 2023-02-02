 

Венесуэла обвинила антироссийские санкции в беспорядке в ОПЕК

02.02.2023, 7:29, Новости дня
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Принятые Западом антироссийские санкции серьезно нарушают работу и вызывают беспорядок на глобальном энергетическом рынке, сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы по экономическим вопросам Тарек Эль-Аиссами.

По его словам, западные страны продолжают проводить иррациональные, незаконные и нарушающие международное право меры в отношении стран, которые составляют часть глобального энергетического рынка. Санкции против важного производителя энергии – РФ – вносят беспорядок в глобальный энергетический рынок, передает РИА «Новости».

Тем временем президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун подтвердили готовность к работе на мировых рынках энергоносителей, по ОПЕК+ и в рамках Форума экспортеров газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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