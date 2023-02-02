 

Вблизи Тайваня зафиксировано движение 23 самолетов и четырех кораблей Китая

02.02.2023, 7:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минобороны Тайваня за сутки зафиксировали движение около острова 23 самолетов и четырех кораблей армии Китая, информирует тайваньское оборонное ведомство.

Согласно данным Минобороны Тайваня, 17 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе три истребителя Су-30, восемь J-16, противолодочный самолет Y-8 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, два истребителя J-11, беспилотник BZK-005, передает РИА «Новости».

Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к возможной войне с Китаем из-за Тайваня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.20 / В Санкт-Петербурге разрешат фудтраки

15.12.20 / Эрдоган отреагировал на санкции США и ЕС против Турции

12.09.20 / Вакцина от COVID-19 направлена в регионы России

10.07.20 / НАБУ затягивает передачу дела по “Роттердам плюс” в суд, чтобы продлить его фальсификацию

24.03.22 / ЦБ опроверг информацию о возможном взломе его систем

16.07.20 / Армения подбила азербайджанский танк

02.12.20 / Пожар в коллекторе на Ленинградском проспекте в Москве локализован

30.04.22 / Культура: Как спецоперация на Украине перекроит российский шоу-бизнес

22.05.21 / Байден назвал условия для встречи с Ким Чен Ыном

26.10.20 / Падение рождаемости и усиление консерватизма — американские учёные предсказали последствия пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика