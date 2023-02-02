Вблизи Тайваня зафиксировано движение 23 самолетов и четырех кораблей Китая

Минобороны Тайваня за сутки зафиксировали движение около острова 23 самолетов и четырех кораблей армии Китая, информирует тайваньское оборонное ведомство.

Согласно данным Минобороны Тайваня, 17 самолетов армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова, в том числе три истребителя Су-30, восемь J-16, противолодочный самолет Y-8 и самолет радиоэлектронной разведки Y-8, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, два истребителя J-11, беспилотник BZK-005, передает РИА «Новости».

Ранее генерал ВВС США Майк Минихан призвал подчиненных готовиться к возможной войне с Китаем из-за Тайваня.

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