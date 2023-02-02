 

Загадочный «водоворот» в ночном небе над Гавайями

02.02.2023, 7:30, Разное
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Призрачную голубую спираль, наблюдали в небе жители Гавайев.

18 января национальная астрономическая обсерватория Японии заметила таинственную спираль. Это произошло сразу после того, как компания SpaceX запустила ракету Falcon 9.

Ичи Танака, обслуживающий телескоп Subaru, в ту ночь был занят другими задачами и не заметил, что в поле зрения телескопа возникла «потусторонняя» форма, рассказал он The Guardian. Затем кто-то отправил ему скриншот из прямой трансляции на YouTube.

– Когда я открыл Slack, это то, что я увидел, и это было потрясающим событием для меня, – сказал Танака The Guardian.

Обсерватория поделилась изображением космического водоворота и опубликовала видео спирального образования, пролетающего над вулканом Мауна-Кеа.

– Камера Subaru-Asahi Star запечатлела таинственную летящую спираль над Маунакеа, Гавайи, – сообщили в японской обсерватории 19 января. – Спираль, похоже, связана с запуском компанией SpaceX нового спутника.

Запуск произошел на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Спутниковый трекер показал, что расположение спирали над Гавайями на тот момент точно соответствует местоположению второй ступени ракеты Falcon 9. Это часть ракеты, которая выводит свой пассажирский спутник на орбиту Земли.

Эксперты предположили, что таинственная спираль возникла из-за того, что первая ступень Falcon 9 сбрасывала топливо при спуске.

Подобные спирали SpaceX «становятся обычным явлением над Тихим океаном», так как компания увеличила темпы запусков Falcon 9.


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