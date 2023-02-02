Не твое собачье дело: как отстоять право на приватность

Наверное, нет среди людей человека, который бы хоть раз не сталкивался с бестактными вопросами: “Все один? Найди себе кого-нибудь!”, “А чего не женитесь?”, “Когда детей планируете?”, “А когда за вторым?”. И, наверняка, каждый раз, слыша такие формулировки, внутри этот человек испытывает смущение, недоумение и злость. Но, застигнутый врасплох таким наглым вторжением, не может не ответить, укоряя затем себя за эту уступку.

К счастью, эксперт, Карина Мироненко, давшая интервью для издания “Подмосковье сегодня”, рассказала о том, как правильно вести себя, сталкиваясь с бестактными вопросами. Итак, давайте же узнаем, как отстоять право на приватность.

Логику ответа при бестактных вопросах следует строить от того, как вы относитесь к человеку: если с симпатией – можно честно ответить, что подобное любопытство – посягательство на слишком личную информацию и вам неприятно было бы отвечать. Адекватный, по словам коуча Карины Мироненко, собеседник и не станет настаивать. Вполне вероятно, что он даже не подумал о том, что вопрос может задеть.

Альтернативным ответом станет шутка. Есть шанс, что

вопрошающий поймет сей толстый намек

и отстанет. Но может случиться и так, что он, отвлечась на шутку, так и не поймет ее истинного смысла и в следующий раз вновь атакует вас этой же бестактностью.

Если же вы ощущаете, что собеседник слишком настойчив или даже не дружелюбен, то шутки стоит отложить. Не нужно бросаться фразами типа “Это не твое собачье дело”, но стоит дать человеку понять, что ответа он не получит. Либо же ответьте максимально честно: это может лишить любопытствующего всякого интереса.

И последний способ отстоять приватность личной жизни – сарказм: переключитесь с вопросом на вашего визави. Спросил о детях – поинтересуйтесь, поможет ли он материально, ведь дети нынче – удовольствие дорогое. Вдруг собеседник желает оплатить роды в Лапино и нанять для вас няню.

“В ответ на бестактность позвольте себе быть столь же бестактными – это здорово отрезвляет собеседника”, – дала совет по отстаиванию личных границ Карина Мароненко.