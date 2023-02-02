 

Удар по Зеленскому — Bloomberg об отказе главных союзников поставлять истребители на Украину

02.02.2023, 6:16, Разное
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Союзники Украины на Западе недавно согласовали поставки танков Киеву. И украинские власти уже попросили у них военные самолёты. Однако и США, и Великобритания, и Бельгия передавать Украине свои истребители отказались, пишет Bloomberg.


AP

Крупнейшие союзники Украины заявили, что не будут направлять истребители в Киев, пишет Bloomberg. Так, президент США Джо Байден заявил, что США не станут отправлять F-16 на Украину. Ранее о подобном отказе заявляли власти Великобритании и Германии, которые также исключили отправку Киеву своих военных истребителей.

В последнее время союзники Киева на Западе увеличили поставки военной техники, США, Германия и Великобритания пообещали Украине тяжёлые танки, хотя раньше сомневались в этом шаге. Но Украина пошла дальше.

«Победа Украины без современных ВВС едва ли возможна, — написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. — Вот почему нам срочно нужны западные истребители, такие как F-16 и F35, а также Eurofighter и Tornado. Давайте сделаем это вместе, дорогие союзники в Вашингтоне и Берлине».

Но Великобритания заявила, что направлять истребители на Украину нецелесообразно, несмотря на то что премьер-министр Великобритании Риши Сунак отметил, что Великобритания наращивает поддержку Украины. «Что касается британских истребителей, то это сложное оборудование, поэтому мы не думаем, что оно будет полезным», — заявил представитель премьер-министра Макс Блейн, сославшись на то, что на обучение работе на этих самолётах нужно много времени.

Бельгия также заявила, что не планирует отправлять истребители на Украину. «Что касается поставок F-16, то этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказала министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. По её словам, они находятся на вооружении бельгийской армии и используются для защиты воздушного пространства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, отмечает Bloomberg.


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