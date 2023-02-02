Помогают друзья и союзники – NYT обнаружила секрет «стойкости» российской экономики

Резкий рост импорта отдельных категорий товаров в Россию из некоторых стран Азии и постсоветского пространства ясно показал, что друзья и союзники Москвы обеспечили её теми товарами, которых её рассчитывал лишить Запад, пишет The New York Times. Как подчёркивается в материале издания, эксперты считают, что российский импорт практически полностью вернулся к досанкционным показателям — и на таком фоне МВФ даже пересмотрел в лучшую сторону прогноз по росту российского ВВП.



AP

В Армении прошлым летом начали происходить странные вещи на рынке смартфонов: объёмы поставок этих устройств в страну со всего мира внезапно выросли более чем в десять раз по сравнению с предыдущими месяцами, пишет The New York Times. При этом одновременно в Армении был зафиксирован взрывной рост объёма экспорта смартфонов в Россию, подчёркивает корреспондент издания.

Как отмечает журналист, такой тренд, который на протяжении года также проявлялся в ряде азиатских стран со стиральными машинами, компьютерными чипами и другими товарами, демонстрирует, «при помощи каких спасательных кругов российская экономика держится на плаву». «Свежие данные свидетельствуют о резком росте торгового оборота у некоторых соседей и друзей РФ — а это позволяет предположить, что такие страны, как Турция, Китай, Белоруссия, Казахстан и Киргизстан приходят на выручку Москве, дабы обеспечить её многими товарами, которых западные страны попытались её лишить в качестве наказания за военные действия на Украине», — разъясняет корреспондент NYT.

Западные санкции, в рамках которых были введены ограничения на деятельность крупнейших российских банков и на поставки в Россию технологий двойного назначения, всё же закрыли для россиян доступ к целому спектру товаров — и, как сообщают западные аналитические центры, из страны регулярно просачиваются сообщения о недовольстве потребителей ростом цен и снижением качества всего подряд, начиная с молока и бытовой техники и заканчивая программным обеспечением и лекарствами, подчёркивается в заметке NYT.

И вместе с тем, торговый оборот РФ в большинстве категорий, по всей видимости, вернулся к показателям, фиксировавшимся до начала российской спецоперации в прошлом феврале, признаёт корреспондент газеты. По данным NYT, западные аналитики считают, что российский импорт различных товаров либо уже достиг прежнего уровня, либо вот-вот его достигнет, в зависимости от конкретной позиции.

Более того, в Международном валютном фонде только что сообщили, что стойкость российской экономики помогает поддерживать мировой экономический рост, пишет NYT. Согласно опубликованному в понедельник докладу МВФ, ВВП РФ прибавит в нынешнем году 0,4%, а в следующем — 2,1% — несмотря на все прогнозы, которые прочили ему резкое сокращение, пишет издание.