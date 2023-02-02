Украина якобы начала тотальную мобилизацию в Снигиревском районе Херсонского области РФ

Киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского регионе, сообщил глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов.

По его словам, местное население страдает из-за «повальной мобилизации», которая носит уже истеричный характер – людей «хватают» прямо на улице, фактически похищают, передает РИА «Новости».

Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта.

Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.

Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.

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