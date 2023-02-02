Французский спецназ перехватил судно с оружием из Ирана

Спецназ Франции перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами, информирует газета Wall Street Journal.

Согласно информации источников издания, благодаря скоординированной с американскими военными операции, Франция стала более активно бороться с контрабандой оружия на Ближнем Востоке. Уточняется, что на борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ранее в Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году, где обозначены Мьянма, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическая Республика Конго, Сомали и Афганистан.

—