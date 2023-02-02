В Японии впервые за 20 лет зафиксировали рост преступности в прошлом году
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В Японии впервые за 20 лет зафиксирован рост преступности в прошлом году, информирует агентство Киодо.
Согласно данным национального полицейского агентства, в 2022 году в Японии было зарегистрировано 601,39 тыс. инцидентов преступлений – на 5,9% больше показателя 2021 года, передает РИА «Новости».
Так, выявлено 115,73 тыс. случаев вероятного совершения преступных действий по отношению к несовершеннолетним, 84,5 тыс. случаев домашнего насилия.
Кроме того, наблюдался рост по количеству финансовых преступлений, в частности, мошенничества. Общий ущерб пострадавших в результате финансовых преступлений в 2022 году достиг 36,14 млрд иен (около 281 млн долларов) – на 28,2% выше показателя годом ранее.
Количество тяжких преступлений, включая самое громкое – убийство бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ – выросло в 2022 году на 8,1% и достигло показателя в 9,54 тыс. случаев.
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