 

Мнение: О конкурентах Евгения Пригожина… «Музыканты» более не нужны?

02.02.2023, 5:35, Разное
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Говорят, над «кремлёвским поваром» сгустились тучи. Не настолько сильно, чтобы вернуть его в привычную среду. Но всё же достаточно, чтобы увидеть: золотые деньки позади.

А его ресурсы, вероятно, перейдут другим.

По данным ТГ-канала BRIEF, заключённые будут активно использоваться на предприятиях ВПК. В учреждения ФСИН якобы поступили указания направить заключённых на производство. Трудовая повинность и выполнение планов может значительно снизить сроки наказания.

«Уралвагонзавод», крупнейший производитель танков в стране, не может нанять достаточное количество рабочих, даже неквалифицированных, и руководство завода признало, что у них нет другого выбора, кроме как начать использовать осужденных в цехах. Как ранее сообщала ФСИН, cотни заключённых из исправительной колонии в Свердловской области готовятся в ближайшее время к отправке на УВЗ.

И ещё один момент.

Федеральная служба исполнения наказаний впервые за два месяца отчиталась о количестве заключенных, находящихся в колониях, СИЗО и тюрьмах. И как отмечают эксперты, это первое обновление статистики после того, как одно оппозиционное издание заметило снижение количества мужчин-заключенных в России в ноябре 2022 года.

31 января ФСИН опубликовала статистику, согласно которой, к 1 января 2023 года в российских СИЗО, тюрьмах и колониях содержались 433 тысячи человек. Таким образом, число заключённых с ноября 2022 года сократилось на 6 тысяч человек. Как пишет иноагент «Медиазона», это соответствует тренду предыдущих лет. Возвращение к которому произошло после резкого провала в численности «спецконтингента»

Похоже, «музыканты» более не нужны? Или просто всё дело в том, что «повар» успел снять все сливки?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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