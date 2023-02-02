 

Мнение: Бремя и проклятие выбора (ПС-26)

02.02.2023, 5:31, Разное
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Прав ли человек, когда он жалуется, что “у меня нет позитивных идей, я запутался, я не знаю как жить” и т.д.? Что такое “бремя выбора”, и почему свобода, которой мы все вроде как жаждем, потому что она как раз дает возможность выбирать, что нужно лично нам – это, по мнению знаменитого Мартина Хайдеггера – ПРОКЛЯТИЕ?!

Очередной фрагмент моего Психострима, длительность совсем детская – 3,5 минуты. Смотрим, прикидываем к своему личному опыту.

Источник: Размышления вольного социолога


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