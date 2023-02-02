 

Как кофе влияет на организм: объяснил врач

02.02.2023, 5:13, Разное
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Кофе – один из любимых напитков в России и во всем пире. Ароматные зерна, заваренные при нужной температуре с различными добавками – существует сотни способов приготовить кофе так, чтобы поучить неземное наслаждение от одной чашечки. Однако у напитка бодрости есть масса недостатков.

Прежде всего важно понимать, что кофе вызывает зависимость, о чем постоянно твердят эксперты. В то же время его употребление в разумных дозах может оказать положительный эффект. Как напиток влияет на организм, объяснилагастроэнтеролог Наталья Марченко.

По мнению врача, положительный эффект ароматного напитка раскрывается при его воздействии на печень человека. Она подчеркнула, что негативный эффект кофе для печени давно опровергнут специалистами.

Эксперт также отметила, что в среднем безопасной дозой считает четыре чашки в день.
Гастроэнтеролог
, по ее же словам, разрешать свои пациентам наслаждаться напитком именно в данном количестве.

Врач добавила, что кофе может помешать развитию онкологических заболеваний, в том числе, связанных с печенью. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. Не случайно в отношении напитка используется термин “онкопротектор”.

Снижение риска рака происходит за счет стимуляции защитных процессов организма человека, которые препятствуют процессу разрушения клеток, добавила медик. При этом эксперт пояснила, что рассчитывать на кофе как на лекарство не нужно.


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