 

Эрдоган – пока Швеция позволяет сжигать Коран, её заявку на вступление в НАТО Анкара не одобрит

02.02.2023, 4:55, Разное
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Шведским властям не стоит рассчитывать на то, что Турция одобрит их заявку на присоединение страны к НАТО, пока они позволяют активистам осквернять священную книгу мусульман, заявил в среду турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Как пишет Hürriyet Daily News, Эрдоган вместе с тем выразил положительное отношение к вступлению в альянс Финляндии.


AP

Турецкий президент Реджеп Эрдоган пообещал, что пока Швеция продолжает потворствовать тем, кто сжигает Коран, Анкара не станет поддерживать её заявку на вступление в НАТО, пишет Hürriyet Daily News.

«Швеция, можешь даже не думать! Пока ты продолжаешь позволять сжигать и рвать мою свящённую книгу, Коран, мы твою заявку на присоединение к НАТО одобрить не можем», — заявил Эрдоган 1 февраля в своём еженедельном обращении к парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития. 

По информации Hürriyet Daily News, турецкий лидер вместе с тем одобрительно отозвался об аналогичной инициативе Финляндии, которая подала заявку на вступление в альянс вместе со Швецией. «По Финляндии у нас позиция положительная, а вот по Швеции — нет», — приводит издание его слова.

Как напоминает корреспондент Hürriyet Daily News, ранее в январе ультраправый политик из Дании провёл у посольства Анкары в Стокгольме публичную акцию, в ходе которой сжёг экземпляр Корана. Демарш вызвал гневную реакцию как в Турции, так и в ряде других стран с мусульманским большинством. Анкара раскритиковала шведские власти за то, что они не стали запрещать акцию, и приостановили переговоры со Стокгольмом по поводу вступления страны в Североатлантический альянс.

Турция остаётся одной из двух стран альянса, которые ещё не одобрили заявки Стокгольма и Хельсинки на присоединение, говорится в материале Hürriyet Daily News. Ранее власти обеих стран, принявших решение вступить в НАТО после начала российской спецоперации на Украине, подписали с Анкарой меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, что турецкая сторона одобрит их заявки в том случае, если они будут «сотрудничать с правительством Турции в области борьбы с терроризмом», пишет издание.


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