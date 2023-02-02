Пхеньян пообещал дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие США

Пхеньян будет вынужден дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель МИД Северной Кореи.

Согласно информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, в данный момент военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе из-за враждебных действий США достигла «красной черты», передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея предпримет «самый жесткий ответ» на любую военную попытку Штатов по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию».

Ранее КНДР пригрозила США последствиями за фейки о торговле оружием с Россией.

До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.

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