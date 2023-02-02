Пхеньян пообещал дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие США
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Пхеньян будет вынужден дать «самый жесткий ответ» на любое военное действие со стороны Соединенных Штатов, сообщил представитель МИД Северной Кореи.
Согласно информации северокорейского Центрального телеграфного агентства, в данный момент военно-политическая ситуация на Корейском полуострове и в регионе из-за враждебных действий США достигла «красной черты», передает РИА «Новости».
В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея предпримет «самый жесткий ответ» на любую военную попытку Штатов по принципу «ядерная бомба за ядерную бомбу и тотальная конфронтация за тотальную конфронтацию».
Ранее КНДР пригрозила США последствиями за фейки о торговле оружием с Россией.
До этого постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона планирует обсудить в СБ ООН вопрос о якобы имеющих место поставках бойцам ЧВК «Вагнер» оружия из Северной Кореи. КНДР опровергла заявления о поставках оружия в Россию.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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