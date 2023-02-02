 

Самолет Израиля атаковал сектор Газа после запуска ракеты палестинцами

02.02.2023, 4:45, Новости дня
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Самолет Израиля атаковал сектор Газа сразу после того, как палестинцы запустили ракету, информирует агентство Reuters.

По словам очевидца, вскоре после того, как палестинские боевики выпустили ракету через границу израильский самолет нанес удары по Газу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

В армии обороны Израиля подтвердили, что наносят удары по сектору Газа.

Напомним, что в ночь с субботы на воскресенье в Иране произошла серия взрывов. Одной из целей стал оборонный завод в городе Исфахане, который был атакован тремя дронами. 

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк распространил сообщение в Twitter (заблокирован в России), в котором в очередной раз обвинил Иран в якобы поставках беспилотников в зону боевых действий в Украине и косвенно признал причастность Киева к удару по Исфахану. В связи с этим в МИД Ирана был вызван посол Украины в Тегеране.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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