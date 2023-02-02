 

Нарышкин назвал большую часть жителей Украины жертвами НАТО

02.02.2023, 4:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Россия никогда не хотела войны до последнего украинца, большая часть жителей Украины – нормальные мирные люди, ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Запад продолжает решительно призывать Украину воевать с Россией до последнего украинца, продолжая поставлять вооружение киевскому режиму. Однако большая часть Украины – мирные люди, ставшие заложниками агрессивной политики НАТО, передает РИА «Новости».

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», – отметил Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал новый пакет помощи США Киеву путем к эскалации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01.22 / Кулеба: Украина не планирует никаких наступательных операций ни на Донбассе, ни на территории России, ни где бы то ни было

29.07.20 / “Нарушения не носят системного характера”. Главком ВСУ сообщил, что перемирие на Донбассе выполняется

28.07.21 / 4–8% ромов в Украине не имеют документов, удостоверяющих личность и подтверждающих украинское гражданство – Минкульт

26.03.21 / Регионам выделили более 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц

27.03.22 / Мнение: Заявление Омеляна о «мертвых москалях» доказывает необходимость денацификации Украины

24.06.21 / Зеленский не исключил референдум о разрыве Украины с Донбассом

31.10.20 / Второй голкипер “Динамо” заразился коронавирусом

16.08.20 / Разработаны новые методы исследования алмазов

05.08.21 / Названы наиболее частые последствия коронавируса

15.05.22 / Володин назвал приоритетные законопроекты для рассмотрения в Госдуме 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика