Нарышкин назвал большую часть жителей Украины жертвами НАТО
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Россия никогда не хотела войны до последнего украинца, большая часть жителей Украины – нормальные мирные люди, ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, Запад продолжает решительно призывать Украину воевать с Россией до последнего украинца, продолжая поставлять вооружение киевскому режиму. Однако большая часть Украины – мирные люди, ставшие заложниками агрессивной политики НАТО, передает РИА «Новости».
«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», – отметил Нарышкин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал новый пакет помощи США Киеву путем к эскалации.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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