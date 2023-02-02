Нарышкин назвал большую часть жителей Украины жертвами НАТО

Россия никогда не хотела войны до последнего украинца, большая часть жителей Украины – нормальные мирные люди, ставшие жертвами агрессивной политики НАТО, сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, Запад продолжает решительно призывать Украину воевать с Россией до последнего украинца, продолжая поставлять вооружение киевскому режиму. Однако большая часть Украины – мирные люди, ставшие заложниками агрессивной политики НАТО, передает РИА «Новости».

«Если говорить о России, то, конечно же, мы не хотели бы вести войну до последнего украинца», – отметил Нарышкин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал новый пакет помощи США Киеву путем к эскалации.

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