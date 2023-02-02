 

Мнение: О Юрии Подоляке и мотивации жертвователей (ПС-26)

02.02.2023, 4:10, Разное
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Из того же стрима – обсуждаем новый вопрос, интересный участникам Стрима: почему многие люди, как кажется, совсем не интересуются тем, как и куда будут потрачены средства, которые они жертвуют. Разбираем на примере Юрия Подоляки, известного варблогера, психологические аспекты такого “легкомыслия”.

Длительность видео также минимальна – всего 3,5 минуты.

Источник: Размышления вольного социолога


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