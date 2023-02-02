“Бабушкин вариант”: как с легкостью получить квартиру в Москве

“Дни.ру” продолжают рассказывать, как с легкостью получить квартиру в Москве. Недвижимость в российской столице все еще остается желание миллионов жителей регионов и выходцев из зарубежных стран. Безусловно, жизнь в одном из ведущих мегаполисов Европы открывает для людей массу возможностей.

Итак, мы уже выяснили, что в Москве задумались о возвращении советской практики, при которой дворникам выдавали служебное жилье. Как оказалось, конкурентоспособной зарплаты до 70 тысяч рублей недостаточно, чтобы закрыть вакансии. Сегодня дефицит кадров в зависимости от района доходит до 50%.

Следующий способ больше подходит для молодых людей с более высокими карьерными запросами.

Новомодный способ, к слову, позволит решить сразу две проблемы. Популярным он стал совсем недавно, но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое.

Речь снова идет о возрождении советской практики. Многие слышали словосочетание “бабушкин вариант”. Так говорят о жилье с обветшалым ремонтом и дизайном, модным лет 30-40-50 назад. Как правило, недвижимость остается внукам после бабушки, что было актуально вплоть до 2005 года.

Однако со временем средняя продолжительность жизни в России стала расти – теперь старенькие бабушки гордятся своими 40-летними внуками. В этом случае “бабушкин вариант” становится вариантом проживания в почти что собственной квартире, но с бабушкой.

Кстати, психологи говорят, для людей в возрасте 20-30 лет это отличный вариант избавиться от чрезмерной опеки родителей. Как правило, бабушки чаще родителей признают авторитет молодых членов семьи, которые и счета онлайн оплатят и решение любой проблемы за пять минут в Интернете найдут.

Квартиру Москве легко получить, если переехать к бабушке и проявлять к пожилому родственнику немного тепла и заботы. Особенно это актуально для старших детей, особенно если разница с младшими большая. Можно и жилплощадь родителей разгрузить, да и любимая бабушка не останется без опеки.