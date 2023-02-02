 

“Бабушкин вариант”: как с легкостью получить квартиру в Москве

02.02.2023, 3:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

“Дни.ру” продолжают рассказывать, как с легкостью получить квартиру в Москве. Недвижимость в российской столице все еще остается желание миллионов жителей регионов и выходцев из зарубежных стран. Безусловно, жизнь в одном из ведущих мегаполисов Европы открывает для людей массу возможностей.

Итак, мы уже выяснили, что в Москве задумались о возвращении советской практики, при которой дворникам выдавали служебное жилье. Как оказалось, конкурентоспособной зарплаты до 70 тысяч рублей недостаточно, чтобы закрыть вакансии. Сегодня дефицит кадров в зависимости от района доходит до 50%.

Следующий способ больше подходит для молодых людей с более высокими карьерными запросами.
Новомодный способ, к слову, позволит решить сразу две проблемы. Популярным он стал совсем недавно, но, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое.

Речь снова идет о возрождении советской практики. Многие слышали словосочетание “бабушкин вариант”. Так говорят о жилье с обветшалым ремонтом и дизайном, модным лет 30-40-50 назад. Как правило, недвижимость остается внукам после бабушки, что было актуально вплоть до 2005 года.

Однако со временем средняя продолжительность жизни в России стала расти – теперь старенькие бабушки гордятся своими 40-летними внуками. В этом случае “бабушкин вариант” становится вариантом проживания в почти что собственной квартире, но с бабушкой.

Кстати, психологи говорят, для людей в возрасте 20-30 лет это отличный вариант избавиться от чрезмерной опеки родителей. Как правило, бабушки чаще родителей признают авторитет молодых членов семьи, которые и счета онлайн оплатят и решение любой проблемы за пять минут в Интернете найдут.

Квартиру Москве легко получить, если переехать к бабушке и проявлять к пожилому родственнику немного тепла и заботы. Особенно это актуально для старших детей, особенно если разница с младшими большая. Можно и жилплощадь родителей разгрузить, да и любимая бабушка не останется без опеки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.22 / Запах гари и дым: Москву накрыл смог

10.07.22 / Пугачева, Кудрявцева, Гурченко: артистки, женившие на себе молоденьких

19.02.22 / «Это не игра в демократию»

20.01.23 / “Наша большая победа”: Пригожин рассказал о судебных разбирательствах с Венедиктовым

30.01.22 / Мнение: Трюдо скрылся от протестующих

25.12.20 / Джонни Депп начнет новое судебное разбирательство против Эмбер Херд

24.01.23 / В Интернете появилась фотография смартфона под брендом Coca-Cola

22.05.22 / Чем Высоцкая откармливает больного Кончаловского: Рецепт освежающего десерта

02.07.21 / Ретроградный Юпитер работает на них: мечты трех знаков зодиака исполнятся до 18 октября

04.05.22 / Из-за экономического хаоса британцы вынуждены экономить даже на гробах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика