 

Топ-10 районов Москвы с дешевым жильем

02.02.2023, 3:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Средний бюджет покупки квартиры в новостройках в десяти самых доступных районах Москвы к началу года составил 8,7 млн рублей. За год данный показатель почти не изменился.

Минимальная средняя цена предложения – 4,9 млн рублей – зафиксирована в Кузьминках. За год квартиры в этом районе на юго-востоке города подорожали на 1,1%. Это единственная локация в старых границах Москвы, где средняя цена ниже 5 млн рублей. На первичном рынке Кузьминок сейчас представлено два жилых комплекса.

В среднем в 7,2 млн рублей обойдется покупка в новостройках района Крюково. На локальном рынке продажи ведутся лишь в одном проекте, состоящем из восьми домов.

В Митино средняя сумма сделки составляет 8,8 млн рублей. Здесь продажи осуществляются в двух новостройках, или в четырнадцати домах.

В районе Алтуфьевский на северо-востоке города средний чек покупки составляет 8,9 млн рублей.

В бюджете до 10 млн рублей можно приобрести квартиры в новостройках в следующих районов: Северное Медведково, Текстильщики, Люблино, Солнцево и Гольяново.

Наконец, средняя стоимость лотов в новостройках района Нижегородский составляет 10 млн рублей.

За год сильнее всего подешевели Текстильщики (-3,4%). Самый заметный рост цен произошел в Кузьминках (+1,1%).


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06.21 / Не содержит глютен, является антиоксидантом: удивительная польза попкорна

01.02.21 / Меган Маркл объяснила, почему убрала свое имя из свидетельства о рождении сына

08.12.21 / Мнение: Ждем офицера связи!

24.07.20 / Древний храмовый комплекс обнаружен в Ирландии

04.11.22 / Москва в 2023 году продолжит реализацию городских программ и поддержку бизнеса

03.11.22 / Россияне выиграли турнир в честь 50-летия суперсерии СССР-Канада

27.06.22 / В каком случае семьи с детьми могут не платить налог на продажу жилья – ответ юриста

16.02.22 / К Земле приближается большой астероид

03.12.22 / Мнение: Сдать Ленинград

27.05.21 / Сброс биологических часов щелчком переключателя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика