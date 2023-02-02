NTD – шоу на воде — сотни энтузиастов приняли участие в традиционном зимнем заплыве по Дунаю

В баварском Нойбурге состоялся зимний заплыв по Дунаю, больше похожий на шоу на воде. Как передаёт NTD, более тысячи смельчаков из Германии, Франции и Чехии преодолели дистанцию в четыре километра при температуре всего три с половиной градуса.

Шутки, смех и веселье. Участники зимнего заплыва по Дунаю словно и не чувствуют холода. А температура при этом всего три с половиной градуса. Правда, у пловцов утеплённые гидрокостюмы.

Традиционный заплыв, больше похожий на шоу на воде, проходит в баварском Нойбурге. В этом году в нём участвует более тысячи смельчаков из Германии, Франции и Чехии. А на берегу их приветствуют сотни зрителей.

Пловцы преодолели дистанцию в четыре километра. На финише всех ждёт горячий суп.

СИЛЬВИЯ РАЙМЕР, участница заплыва: Просто чудесно. Вода не холодная, а приятная. Трудновато было привыкнуть к течению, но в остальном всё в порядке.

ФРАНЦ ВЕССНЕР, участник заплыва: Я участвую уже 45-й раз. Это потрясающе и удивительно из года в год. Просто сегодня нам пришлось плыть немного дольше.

Впервые заплыв по Дунаю прошёл в 69-м году прошлого века. Его организовали, чтобы проверить готовность местной службы по спасению на воде. Так и зародилась традиция. Перерыв был только во время пандемии.

Дата выхода в эфир 31 января 2023 года.