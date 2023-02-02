«Мы живем на пороховой бочке»

Первая выставка антивоенных (пацифистских) плакатов 77-летней петербургской художницы Елены Осиповой открылась 31 января.



Елена Осипова на открытии выставки. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

На экспозиции «Мирный арт-протест» нет картин, а представлены исключительно плакаты. Сегодня, по мнению художницы, нужно говорить с людьми именно таким языком, чтобы донести самые важные вещи: мир хрупкий, и его нужно беречь, а человеческую жизнь — тем более.

— Нужно срочно поднимать вопрос о недопустимости войны во всем мире, — считает Елена Осипова. — Потому что мы сегодня живем на пороховой бочке. Ядерная война может случиться в любой момент.

Об этой угрозе Елена Андреевна говорит с 2014 года — с начала российско-украинского конфликта. На выставке представлены ее работы за период с 2014 по 2023 год.

— Мы не все плакаты смогли выставить здесь публично. Нынешние законы таковы, мы вынуждены с ними считаться, — объяснил председатель петербургского «Яблока» Александр Шишлов. — Мы не могли подвергнуть риску ни Елену Андреевну, ни «Яблоко». Потому что некоторые работы, пронзительные, совершенно точные по сути, содержат слова, за которые можно в лучшем случае — заплатить штраф, а в худшем — отправиться за решетку.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Тем не менее около 30 работ сейчас собраны в одном месте, чтобы их смогли увидеть люди, которые не бывают на протестных акциях. Поскольку с каждым из своих плакатов Елена Осипова хотя бы раз выходила в центр Петербурга.

За это ее регулярно задерживает полиция, плакаты изымает и не возвращает. По подсчетам художницы, правоохранители хранят у себя около половины ее работ.

Дмитрий Шагин. Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Познакомиться лично с Осиповой и ее творчеством 31 января в офис «Яблока» приехал петербургский художник, лидер митьков Дмитрий Шагин. Он похвалил Елену Андреевну за смелость, поделившись личным опытом столкновения с цензурой. В январе с выставки в столичном Всероссийском музее декоративного искусства попросили убрать картину Шагина «в связи с присутствием в ней политического подтекста». На полотне персонажи (участники творческой группы «Митьки») держат плакат, гласящий: «Митьки никого не хотят победить».

Елена Осипова, когда ей говорят о смелости и бесстрашии, всегда недоумевает:

— Что может быть страшнее того, что уже случилось? Чего бояться в родном Отечестве? Я ничего не боюсь. Это — моя страна, моя Родина.

Почему я не могу что-то сказать или сделать в своей стране мирно, без оружия? Могу все что угодно. И российская Конституция, которая сегодня уничтожена, это позволяла.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

С самого начала специальной военной операции в Украине и до сих пор художница ищет ответ на вопрос: почему так много людей в РФ поддерживает СВО?

— Люди испортились, но не по своей вине, — пришла к выводу Елена Андреевна. — Все последние годы в РФ развивался милитаризм и псевдопатриотизм. Поэтому многие россияне сейчас одобряют тот ужас и позор, который творит РФ в Украине. Вдобавок еще и деньги играют большую роль. Многие парни идут воевать из глубинки, из деревень, где даже школ нет, а не то что работы. Для них война — шанс хотя бы немного заработать. Матери готовы отказаться от своих сыновей за деньги.

Никогда в истории РФ такого не было. Спецоперация не закончится, пока так много людей по тем или иным причинам ее поддерживает.

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Фото: Алексей Душутин / «Новая газета»

Нина Петлянова,

соб. корр. «Новой газеты», Петербург

P.S.

1 февраля полицейские пришли в офис петербургского «Яблока», где 31 января открылась выставка 77-летней художницы Елены Осиповой.

Предлогом для сегодняшнего вторжения, в ходе которого из офиса были удалены все сотрудники, стало якобы сообщение о бомбе.

Как стало известно «Новой», полиция изъяла все плакаты с выставки.

—