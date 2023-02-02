Эксперт Шибутов: Торговое представительство Казахстана в России стало анахронизмом

Смысл существования торгового представительства Казахстана в РФ был утрачен после создания Евразийского экономического союза. Развитие интернет-технологий и маркетинга позволили наладить экономические связи между странами современными способами, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов, комментируя планы минпромторга республики закрыть эту структуру.

«Создание ЕАЭС позволило усовершенствовать торгово-экономические контакты между бизнес-структурами стран, вошедших в состав союза. Соответственно, в этих условиях деятельность торгового представительства сошла на нет. Существование этого учреждения стало не нужным», – сказал политолог Марат Шибутов.

Все необходимые вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном стали эффективно решаться в пределах взаимных визитов представителей ЕАЭС, а также работы бизнес-ассоциаций и контактов отраслевых объединений, добавил эксперт.

«К тому же массовое развитие получили маркетинговые технологии. Поэтому торговое представительство превратилось в анахронизм», – заключил Шибутов.

В среду стало известно, что министерству торговли и интеграции Казахстана совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов было поручено принять меры по закрытию торгового представительства республики в России.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля.

Отметим, что соглашение о создании торгового представительство Казахстана в РФ было подписано между правительствами государств 22 октября 1992 года. Среди основным приоритетов в деятельности структуры значится: безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлечение иностранных инвестиций в Казахстан.

—