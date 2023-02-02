ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов калибра НАТО

Украинские военные в течение шести минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК указано, что обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Тоненькое в сторону Киевского и Куйбышевского районов Донецка, позднее – со стороны населенного пункта Галициновка по Кировскому району Донецка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.

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