 

ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов калибра НАТО

02.02.2023, 3:25, Новости дня
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Украинские военные в течение шести минут выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК указано, что обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Тоненькое в сторону Киевского и Куйбышевского районов Донецка, позднее – со стороны населенного пункта Галициновка по Кировскому району Донецка.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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