 

Маккарти заявил, что не станет учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань

02.02.2023, 3:25, Новости дня
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Нет необходимости учитывать мнение властей Китая в планировании поездок на Тайвань, сообщил преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти.

По его словам, Китай не может указывать, «когда и куда ехать», передает РИА «Новости».

Ранее Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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