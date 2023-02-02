Маккарти заявил, что не станет учитывать мнение Пекина касательно поездок на Тайвань

Нет необходимости учитывать мнение властей Китая в планировании поездок на Тайвань, сообщил преемник Нэнси Пелоси на посту спикера палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти.

По его словам, Китай не может указывать, «когда и куда ехать», передает РИА «Новости».

Ранее Палата представителей США создала спецкомитет по стратегической конкуренции между Соединенными Штатами и Коммунистической партией Китая. Лидер республиканской фракции в Палате представителей Кевин Маккарти сообщил, что комитет будет расследовать зависимость Соединенных Штатов от Китая, чтобы положить ей конец.

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