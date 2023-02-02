 

Мошенничество с современными технологиями: риелтор “кинул” 14 клиентов

02.02.2023, 2:31, Разное
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Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь. Однако, к сожалению, они оказываются на службе не только у добропорядочных граждан, но и у преступников, для которых цифровые возможности становятся возможностями нажиться на доверчивых людей. Так, в Красноярском крае риелтор “кинула” 14 клиентов.

40-летнюю местную жительницу уже арестовали, сейчас она ожидает суда. Женщине предъявлено обвинение сразу по трем статьям уголовного кодекса, в том числе, “Мошенничество с использованием электронных средств платежа”.

Следователям удалось установить, что риелтор при фиктивных операциях с недвижимостью присвоила денежные средства клиентов на сумму более 13,5 миллионов рублей. Преступной деятельностью она занималась на протяжении двух лет.

Как сообщает газета “Московский комсомолец” со ссылкой на региональную прокуратуру, риелтор предлагала жителям Красноярского края приобрести недвижимость. При этом она занижала цены на жилье. После оформления неправомочных сделок купли-продажи мошенница забирала деньги себе.

Примечательно, что “продавала” она не только недвижимость физических лиц, но и муниципальную собственность. Приступную деятельность она вела в 2019-2021 годах. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направило дело риелтора в Канский городской суд.


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