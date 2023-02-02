 

Дефекты новостроек станет сложнее скрывать

02.02.2023, 2:31, Разное
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На застройщиков может быть возложена дополнительная ответственность по устранению недостатков в новостройках. Сейчас доказывать наличие дефектов приходится управляющим компаниями.

В Верховный суд РФ поступило дело о споре между застройщиком “МСМ-5” и управляющей компанией “Эстейт Сервис дирекция Куркино СЗАО”. В 2016 году застройщик сдал в эксплуатацию жилой комплекс из трех корпусов в Подмосковье. УК выявила множество недостатков, в частности, касающиеся кровли, отделки, лифтов и т.д.

Документ с претензиями был направлен в “МСМ-5”. Застройщик пообещал устранить дефекты, но так этого и не сделал. В результате УК вынуждена была обратиться в подмосковный арбитраж.

В 2021 году арбитраж постановил, что УК не смогла доказать, что застройщик не исполнил обязательства по договору ДДУ. Логика суда была следующая: дома введены, ключи выданы дольщикам, претензий со стороны последних нет.

Затем последовала апелляция, в ходе которой требования УК были удовлетворены частично. Однако основное решение арбитража осталось в силе. После этого управляющая компания обратилась в верховный суд.

УК настаивает, что доказывать свою невиновность должен именно застройщик. Более того, строительная компания признала наличие недостатков, но неправильно распределенное бремя доказывания освободило строительную компанию от ответственности.

Верховный суд рассмотрит дело 21 февраля. Если решение будет принято в пользу УК, в будущем девелоперам станет сложнее скрывать дефекты в новостройках. Однако важно, чтобы решение вошло в обзор судебной практики, который утверждает президиум Верховного суда. В таком случае суды нижних инстанций будут ориентироваться на этот случай, рассматривая другие дела.


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