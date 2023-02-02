Мужчина, ау! – Личное мнение

Не прошло и дня, как вскрылся секрет активности монакской мадам Бони.

То она на Опру с Лопес набрасывалась, то на Таньку Брухунову, помните?



Фото: Соцсети

С чего бы вдруг, вы все думали? Интрига раскрылась.

Мадам с красных дорожек официально объявила, что готова к новой личной жизни:

«Официально заявляю: с сегодняшнего дня разрешаю сама себе ходить на свидания, принимать цветы и комплименты от мужчин».

Вот так вот — громко и пафосно. Разрешаю сама себе. Теперь понятно, чего это вдруг она так разошлась. Осталось выяснить пару вопросов.

Вопрос первый: а что, до этого момента Боня что-то себе запрещала? Судя по случившемуся разрешению, да.

Вопрос второй: почему Боня себе запрещала?

В гору одна лезла. На вторую гору опять одна карабкалась. Да, что-то там говорили про тайного возлюбленного, который даже оплачивал половинное восхождение, но его так никто и не видел.

Получается, Бонька выдумала не только возлюбленного, но и расставание с ним?

Нет, ну лично я завидую такой богатой фантазии. То с Неймаром подружится, то расстанется с мужиком, которого никто не видел. Эдак и за книгу можно засесть: Мой мир разных грёз и я — рабочее название.

Впрочем, может и не выдумывала мадам из Монако. Взяла и рассталась, а теперь свободна. Разрешает себе вновь принимать комплименты с цветами.

Тогда из этого логично вытекает третий вопрос: а кто-то хочет?

Ну вот Бонька себе разрешила. Дело за малым — найти того, кто мечтает принять этот бесценный дар. Вот он, этот дар, если что — на фото выше.

А что? В общем-то, ничего даже. Нормальная такая тётенька, с изюминкой.

Кто готов сделать комплимент мадам из Монако, подарить ей цветы и позвать на свидание? Мальчики?

Девочки, может у вас есть на примете кто — бобыль какой-нибудь на работе или сосед свободный?

—