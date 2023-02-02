«Когда в Европе гремят пушки, в США звенят кассы» — Focus взглянул на украинский кризис глазами политика-реалиста

Немецкий журнал Focus поставил мысленный эксперимент и решил взглянуть на нынешние события в мире глазами немецкого политика-реалиста Эгона Бара, который в своё время руководил штабом планирования в министерстве иностранных дел при экс-канцлере Вилли Брандте. Итог эксперимента оказался неутешительным. Получается, что Европа себе в ущерб обслуживает интересы США, а ведь если бы она проводила суверенную политику, могла бы помочь в урегулировании нынешней сверхнапряжённой ситуации.

Социал-демократ Эгон Бар в свои лучшие годы руководил штабом планирования в министерстве иностранных дел при экс-канцлере Вилли Брандте, пишет Focus. Он принадлежал к редкой породе так называемых политиков-реалистов. Его всегда интересовала механика власти, а всё остальное он называл просто «политической сахарной глазурью». Из его уст вы бы никогда не услышали словосочетание «внешняя политика, ориентированная на ценности». Бар говорил совсем по-другому: «В международной политике речь никогда не идёт о демократии или правах человека. Речь идёт об интересах государств. Запомните это, и не важно, что вам рассказывают на уроках истории». Немецкое издание предлагает взглянуть на нынешний украинский кризис и отношения Европы с США глазами Эгона Бара.

И первое, на что он наверняка бы обратил внимание, это то, что в сфере IT американцы «играют против европейцев»: «Без оглядки на потери Google, Facebook* и другие компании всасывают данные европейских интернет-пользователей и используют их в коммерческих целях. Прибыль при этом получают США, а европейским бюджетам достаётся лишь малая часть денег». Это, очевидно, можно было бы назвать американской монополией в сфере высокотехнологичного производства.

То же самое касается недавно принятого в США закона «О снижении инфляции», который необходим вовсе не для борьбы с обесцениванием денег. Его цель — с помощью больших финансовых стимулов переманить европейские энергоёмкие промышленные предприятия в США, на что американские власти выделили $370 млрд. Эта сумма соответствуют тройной годовой прибыли 40 крупнейших немецкий компаний. «RWE и Siemes уже поддались очарованию высоких субсидий», — отмечает издание.

Для Бара было бы также очевидно, что боевые действия на Украине — это хорошая возможность для американцев нанести удар по главе Кремля Владимиру Путину. Президент США Джо Байден называет происходящее «масштабной битвой между демократией и автократией, свободой и угнетением, порядком, основанным на правилах, и порядком, основанном на жёстком насилии». И ему легко говорить, ведь противостояние с российским президентом происходит на огромном расстоянии от США и без участия американских солдат.

Для Вашингтона это наилучший сценарий: «Путин платит жизнями людей, а Байден — деньгами». К тому же глава Кремля «одним росчерком пера» потерял всех своих европейских клиентов, а те, в свою очередь, покупают теперь нефть и газ у Дяди Сэма. Экономический итог боевых действий на Украине можно сформулировать таким образом: «Когда в Восточной Европе гремят пушки, в Америке звенят кассы. И они даже звенят дважды: один раз — в оборонной промышленности, а потом — в энергетических концернах».

Экономическая война с Китаем опять же выгодна только американцам. Европейцы же потерпят убытки. Если считать в долларах, то у США самый большой в мире внутренний рынок. При этом роль крупнейшего экспортёра они утратили уже давно. Германия и Китай же, напротив, стали продавать другим странам больше товаров и услуг. Это не уничтожает американскую экономику, но наносит ей вред. Если же Берлин и Пекин получится разъединить, это приведёт к обесцениваю европейско-китайских экономических отношений.

Очевидно и то, что репутация американцев в мире в целом существенно пошатнулась. США уже не те, какими их мир воспринимал после окончания Второй мировой войны. Переворот, осуществлённый руками ЦРУ в Иране, привёл к свержению демократически избранного правительства, из-за чего через 26 лет власть в стране захватили аятоллы. Вьетнамская война, вторжение в Ирак, оккупация Афганистана, длившаяся 20 лет, подорвали авторитет Запада, ведь с автоматом в руках трудно убедительно бороться за правовое государство, равенство полов и свободу слова.

При этом на глобальном Юге, который сильнее всего пострадал от боевых действий на Украине, нет практически никого, кто готов решительно выступить против Путина. Для большинства людей действия РФ на Украине ничем не отличаются от вторжения США в Ирак. В Индии, которая считается союзником Запада, большая часть граждан считает, что в украинском конфликте вообще виноваты НАТО и США, а не Россия, о чём свидетельствуют результаты опросов.

И в нынешней сверхнапряжённой ситуации миру необходим посредник, а не «неисправимый мечтатель». Европа, если она перестанет продвигать американские интересы, сможет предложить остальным гораздо больше. Или, как писал экс-госсекретарь немецкого министерства экономики: «Брюссель зачастую слишком легкомысленно обходится с Европой». Это лаконичное замечание наверняка бы понравилось Эгону Бару, заключает Focus.

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