Украинские военные обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР

ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, информирует представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В Telegram-канале СЦКК говорится, что обстрелы зафиксированы от Курахово по направлению к населенному пункту Александровка, позднее – со стороны Авдеевки по направлению к населенному пункту Ясиноватая.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.

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