Washington Post: США предупредили Украину, что придется отчитаться за поставки

Чиновники США предупредили Киев о необходимости отчитаться в будущем за все поставки вооружений из Штатов, информирует газета Washington Post.

Издание сообщает, что высокопоставленные чиновники оборонных структур США, госдепартамента и агентства по международному завершили поездку на Украину, где «своеобразно» предупредили киевские власти о том, что необходимо будет отчитаться перед Вашингтоном, передает РИА «Новости».

В статье указано, что представители американских ведомств выступили также с призывом «бороться с коррупцией».

Газета отмечает, что это происходит в условиях, когда американская общественная поддержка Украины снижается.

Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.

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