 

Посол Антонов: США обходят запреты по работе посольства в Москве, там более 130 не американцев

02.02.2023, 2:04, Новости дня
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Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, как Штаты обходят запреты РФ по работе посольства – в дипмиссии в Москве трудится более 130 работников, которые не являются гражданами США.

По его словам, в США российские рестрикции игнорируются, по официальным данным в американском посольстве трудится более 130 административных работников, которые не являются гражданами США, передает РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что из-за этого невозможно избавиться от дефицита своих кадров, уточнив, что речь идет о специалистах в области связи, электриках, механиках, водителях, плотниках.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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