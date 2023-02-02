 

В подмосковном Чехове электричка насмерть сбила 17-летнего студента

02.02.2023, 1:12, Разное
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Вечером 31 января возле железнодорожной станции Столбовая в районе подмосковного Чехова обнаружили тело молодого человека. На парне была форменная куртка службы спасения. Как отмечают “Вести Подмосковья”, вероятнее всего, 17-летнего юношу сбил электропоезд.

По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с платформы, чтобы перебежать пути, но не успел. Как сообщает “Царьград”, обстоятельства случившегося выясняются.


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