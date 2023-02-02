В подмосковном Чехове электричка насмерть сбила 17-летнего студента

Вечером 31 января возле железнодорожной станции Столбовая в районе подмосковного Чехова обнаружили тело молодого человека. На парне была форменная куртка службы спасения. Как отмечают “Вести Подмосковья”, вероятнее всего, 17-летнего юношу сбил электропоезд.

По предварительным данным, молодой человек спрыгнул с платформы, чтобы перебежать пути, но не успел. Как сообщает “Царьград”, обстоятельства случившегося выясняются.