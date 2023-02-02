 

В Свердловской области пять человек погибли от угарного газа

02.02.2023, 1:12, Разное
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В поселке Дружинино в Свердловской области от отравления угарным газом умерли пятеро – трое мужчин и две женщины. Об этом сообщает URA.ru.

В связи с гибелью людей полиция рассматривает три версии гибели граждан. Отравление угарным газом – лишь одна из них, так как было замечено, что дверца печи была приоткрыта. По другой версии причиной смерти стало алкогольное отравление, сообщает “Радио 1”. Третья версия – наркотики. Возбуждено уголовное дело.


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