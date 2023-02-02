Ты мой кайф”: трек Джаро и Ханза “залетел” в топ Shazam

Новости из мира музыки: дуэт исполнителей Джаро и Ханза под названием “Ты мой кайф” стал рекордсменом в русскоязычном сегменте Shazam, набрав почти 3,7 миллиона поисковых запросов, что стало рекордом за последние пять лет. Он обогнал композиции даже таких мастодонтов музыкальных стриминговых сервисов, как Моргенштерн* и Элджей.

“Просто поверь, я твой джин этой ночью / И даже если мы с тобой / Больше не встретимся / Просто знай / Детка, ты мой кайф”, – ритмично спели Джара и Ханза.

Напомним, что трек “Ты мой кайф”

был исполнен в жанре хип-хоп и выпущен в 2020 году.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.