 

Ты мой кайф”: трек Джаро и Ханза “залетел” в топ Shazam

02.02.2023, 1:10, Разное
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Новости из мира музыки: дуэт исполнителей Джаро и Ханза под названием “Ты мой кайф” стал рекордсменом в русскоязычном сегменте Shazam, набрав почти 3,7 миллиона поисковых запросов, что стало рекордом за последние пять лет. Он обогнал композиции даже таких мастодонтов музыкальных стриминговых сервисов, как Моргенштерн* и Элджей.

“Просто поверь, я твой джин этой ночью / И даже если мы с тобой / Больше не встретимся / Просто знай / Детка, ты мой кайф”, – ритмично спели Джара и Ханза.

Напомним, что трек “Ты мой кайф”
был исполнен в жанре хип-хоп и выпущен в 2020 году.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.


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