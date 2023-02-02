Федеральная резервная система США увеличила базовую процентную ставку до 4,5-4,75% годовых

Федеральная резервная система Соединенных Штатов увеличила базовую процентную ставку на 25 пунктов, до уровня 4,5-4,75% годовых после февральского заседания, свидетельствуют данные регулятора.

Повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов совпало с прогнозами большинства аналитиков, передает РИА «Новости».

По данным CME Group, практически все эксперты ожидали повышения ставки рефинансирования в США с февраля на 0,25 процентного пункта (до 4,5-4,75% годовых). Это может указывать на некоторое смягчение позиции Федрезерва в отношении монетарной политики, что позитивно расценивается для сырьевых рынков.

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