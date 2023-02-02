Госдеп призвал Москву восстановить инспекции американских экспертов в рамках ДСНВ

Штаты призывают Россию восстановить допуск американских экспертов к инспекциям на ее территории в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях, сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

По его словам, США призывают созвать совместную консультационную комиссию, так как «ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», передает РИА «Новости».

Ранее The Wall Street Journal сообщило, что госдепартамент направил в Конгресс США уведомление о том, что считает нарушением Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) «блокирование» Россией американских инспекций.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что считает такое требование странным.

Спикер МИД Мария Захарова отметила, что США выходили из огромного числа договоренностей в одностороннем порядке, подорвали принцип реализации ДСНВ, а теперь обвиняют Россию в его нарушении.

—