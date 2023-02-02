Посол Антонов: России нужны железобетонные гарантии безопасности, но США к диалогу не готовы

Москве необходимы железобетонные гарантии безопасности, однако США к диалогу пока не готовы, сообщил программе «Большая игра» на Первом канале посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, прежде чем вступать в переговоры по гарантиям безопасности США должны отказаться от антироссийской политики, признать национальные интересы РФ и обеспечить «железобетонные гарантии» безопасности, к чему американцы пока не готовы, передает РИА «Новости».

Антонов подчеркнул, что «разговор как прежде» не сложится, так как Москва готова к равноправному взаимоуважительному разговору как постоянные члены Совета безопасности и как две ведущие мировые ядерные державы», – резюмировал дипломат.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что не видит готовности американцев к переговорам.

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