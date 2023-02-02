 

В Госдепе заявили об отсутствии приоритета в восстановлении ядерной сделки с Ираном

02.02.2023, 0:39, Новости дня
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Тема восстановления сделки с Ираном по ядерной программе не состоит в приоритетных направлениях «на протяжении месяцев», сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.

По его словам, внимание Штатов не сфокусировано на вопросе об СВПД, так как «иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре 2022 года», передает РИА «Новости».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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