В Госдепе заявили об отсутствии приоритета в восстановлении ядерной сделки с Ираном
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Тема восстановления сделки с Ираном по ядерной программе не состоит в приоритетных направлениях «на протяжении месяцев», сообщил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
По его словам, внимание Штатов не сфокусировано на вопросе об СВПД, так как «иранцы уничтожили возможность быстро вернуться к полному соблюдению ядерной сделки в сентябре 2022 года», передает РИА «Новости».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты, чтобы не позволить Ирану получить ядерное оружие.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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