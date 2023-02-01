 

Собянин: Количество проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет более чем втрое

01.02.2023, 23:49, Разное
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В столице реализуют более 150 проектов комплексного развития территорий (КРТ), уточнил градоначальник. На этих участках можно построить 35 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе промышленных, деловых и жилых помещений, рассказал Собянин.

По словам мэра, благодаря этим проектам в столице построят 78 школ и детских садов, 13 медицинских учреждений, около 45 спортивных объектов. Также проведут озеленение 320 гектаров земли.

Количество проектов КРТ в Москве увеличится до 470. В программу планируется вовлечь дополнительные участки площадью около 1,7 тысячи гектаров, рассказал Собянин.

“Это и сбалансирует экономику, и даст стимул дополнительному развитию районов”, – подчеркнул градоначальник.

Также Собянин принял решение о развитии участка бывшей промзоны “Южное Очаково”. Он расположен на западе столицы между МКАД, проспектом Генерала Дорохова и рекой Навершкой.

Там появятся высокотехнологичные производства, банки, офисы и магазины. На территории бывшей промзоны создадут более 2,1 тысячи рабочих мест.

“В Москве уже ведется активная работа по 25 проектам комплексного развития территорий общей площадью свыше 366 га. Общий объем инвестиций в них — около 705 млрд рублей”, – отметил мэр.

Программа комплексного развития территорий действует с 2020 года. На месте неэффективно используемых земельных участков появляется полноценная городская среда с жильем, социальными объектами, офисами и благоустройством.


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