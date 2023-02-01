Ефимов день: традиции и приметы на 2 февраля

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

2 февраля православные вспоминают иеромонаха Евфимия Великого. Его почитают как одного из организаторов общежительского монашества. Меж тем, сам святой более известен как отшельник. Согласно преданию, монах излечил от тяжелого недуга наследника арабского шаха. Тот уверовал в Христа, крестился и крестил своих подданных.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 2 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА

В день памяти святого категорически запрещается разносить дурные мысли, чтобы их не услышала нечистая сила. Запрет распространяется и на ложь, и на сплетни, и на бранные слова. Кроме того, нечисть 2 февраля может поджидать людей у порога, поэтому ночью не стоит выходить из дома.

На Руси существовала поверье, что на Ефимов день нельзя пользоваться ножом. Любой порез мог навлечь тяжелый недуг на близкого. Не рекомендовалось поднимать с земли или брать из чужих рук мелочь, потому что год мог сложиться безденежным.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Потеря перчатки 2 февраля означало потерю денег, поэтому наши предки очень внимательно следили за своими вещами. Традиционно в день памяти святого играли свадьбы, иначе потом пришлось бы ждать окончания поста. По традиции, на Ефимов день накрывали стол с угощениями – мед на Руси был в почете – и приглашали близких на посиделки.

Древняя приметы гласила, что в православный праздник снятся вещие сны, однако трактовать их нужно с точностью до наоборот. Если в полдень на безоблачном небе сияло сенце, значит грядет потепление.