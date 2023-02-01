 

Эрдоган: Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии

01.02.2023, 23:22, Новости дня
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на телеканале TRT заявил, что Анкара примет положительное решение по членству Хельсинки в НАТО в случае адекватной позиции Финляндии.

По словам Эрдогана, в процессе согласования заявки Финляндии на вступление в НАТО не оказалось больших проблем, в случае адекватного поведения властей страны ответ Анкары будет таким же, передает РИА «Новости».

При этом глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявлял, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, страна планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе со Швецией.

Газета ВЗГЛЯД объясняла, как решение Эрдогана отводит от финнов и шведов большую беду.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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