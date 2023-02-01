Политика: Россияне сформировали новые требования к политикам

В сентябре РФ ждет Единый день голосования, в ходе которого выборы впервые пройдут в новых регионах страны. Эксперты считают, что в этом году на всех уровнях выборов стоит ждать высокой конкуренции. Как будут строиться избирательные кампании партий и кандидатов, какие новые факторы и требования избирателей они должны учитывать?

«Единый день голосования в сентябре станет точкой сборки для всех, начиная от власти и политических элит до экспертов. Это большая кампания, которая формирует контур внутренней политики», – сообщил руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в ходе прошедшего в среду круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему: «Выборы 2023: на старте кампании».

Нынешний год – самый объемный по количеству выборов в пятилетнем цикле: в 20 регионах пройдут выборы губернаторов, в том числе – в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, будут избраны депутаты 20 законодательных собраний, а еще в 11 субъектах пройдут муниципальные выборы.

«Мы отмечаем пять факторов нынешней кампании. Первый – важность выборов для страны, поскольку их проведение показывает стабильность системы власти. Второй – значение ЕДГ для президентской кампании 2024 года. Это разные электоральные события со своими смыслами и повестками, но влияние одного на другое, несомненно, будет», – отметил Чеснаков.

Третий фактор имеет значение для политической системы России. «Это первая кампания, которая проходит в «новой нормальности, – указал эксперт, ожидая активизацию политической конкуренции на региональном уровне. – Впрочем, федеральная власть будет купировать жесткие обострения».

Также ЕДГ станет важным инструментом замера общественных настроений и сыграет свою роль в обновлении политической элиты. «В прошлом году удачно выстрелили кадровые проекты, которые запускала власть, например – платформа «Россия – страна возможностей». Сюда же можно отнести волонтерское направление и другие проекты, связанные с СВО. Возможно, в рамках ЕДГ мы увидим дальнейшую их реализацию», – сказал спикер.

Изменившийся рынок интернет-технологий также окажет влияние на выборы, поскольку часть соцсетей была заблокирована и потеряла пользователей, а Telegram существенно вырос. Об этом сообщила политконсультант Мария Сергеева, отметив, что теперь большинство избирателей получают информацию из Сети, а не посредством ТВ-программ.

Кроме того, на фоне общей тревожности россияне стали внимательно следить за региональной, городской и муниципальной повесткой. «Это на руку «Единой России», поскольку только у нее есть более-менее реалистичная программа», – отметила Сергеева.

Само собой, повестка выборов будет неразрывно связана с темами спецоперации и помощи бойцам на линии боевого соприкосновения. И здесь у партии власти тоже есть преимущество, заметил политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

«У «Единой России» серьезный список депутатов-добровольцев, которые пошли на линию боевого соприкосновения: Адам Делимханов, Дмитрий Хубезов, Олег Колесников, Сергей Сокол и многие другие. Партия многое сделала и в гуманитарном ключе, открыв 40 центров помощи в разных регионах», – напомнил он. Другие партии тоже пытаются привлечь в свои ряды тех, кто так или иначе связан с СВО. Поэтому у кандидатов, принявших участие в спецоперации, будет очевидное электоральное преимущество.

Впрочем, судя по фокус-группам, прямой корреляции между потенциальной успешностью кандидата и его участием в СВО нет, добавил Чеснаков. «Люди голосуют все-таки за социальный образ, хотя участие кандидата в спецоперации будет важным и позитивным дополнением», – утонил он.

В целом же, внимание партий в рамках выборов сосредоточится на трех социальных группах: это женщины, семьи мобилизованных и ветераны.

Для власти также важно соблюдать баланс: помогая мобилизованным и переселенцам, не забывать о проблемах остальных групп населения, указал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

В числе актуальных запросов избирателей социолог назвал развитие экономики, ВПК и аграрного сектора, поддержка материального благополучия населения и помощь семьям участников СВО. Также избиратели желают «общей судьбы» с властью – они хотят, чтобы «власть находилась на расстоянии вытянутой руки и жила в тех же условиях, что и обычные люди».

С другой стороны, тренд на тревожность сглаживается позитивным факторами: экономическая ситуация в РФ стабильна, санкционное давление Запада не оправдалось. В обществе по-прежнему наблюдается «донбасский консенсус», добавил Потуремский.

Несколько иначе смотрит на ситуацию президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его словам, «мы оказалась в «эпохе страха», когда у людей повысился уровень тревоги за будущее. Поэтому людям не до экспериментов».

«Это, с одной стороны, делает их выбор более осознанным. С другой стороны, от власти теперь требуется другая тональность, назовем ее «циничной откровенностью», которая пришла на смену «новой искренности», – разъяснил Минченко.

С этим тезисом согласился Чеснаков. «От кандидатов ждут тотально честного разговора о происходящем. По сути, эта избирательная кампания должна показать, насколько региональные и федеральные элиты готовы к тому, чтобы формировать политический язык новой реальности, в которой мы оказались», – отметил эксперт.



«Выборы в регионах будут насыщенными»

В целом эксперты прогнозируют всплеск политической конкуренции в регионах. В частности, непростые кампании ожидаются на Дальнем Востоке, где выборы губернаторов пройдут в пяти регионах: на Чукотке, в Якутии, Амурской и Магаданской областях, и в Приморье, где сильны «демократические традиции», напоминает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

По ее словам, в Якутии «мощная борьба» развернется за мандаты в местном парламенте, который «может обновиться на 70%». При этом разные партии, особенно в национальных республиках, будут по-своему разыгрывать тему спецоперации. И от результатов работы с повесткой по этой теме будет зависеть политическая конфигурация в региональных парламентах.

В Сибири внимание к себе привлекут выборы в Заксобрание в Иркутской области, считает политконсультант Мария Сергеева. Если в прошлый раз там доминировала протестная повестка, то на этот раз популярность губернатора Игоря Кобзева укрепляет позиции «Единой России». Схожим образом обстоят дела в Забайкалье, где ранее побеждали коммунисты, но теперь ЕР на выборы поведет губернатор Александр Осипов.

Если же говорить о выборах в Тюменской области и Ямало-Ненецком АО, то здесь, напротив, все довольно прогнозируемо. «Практически нет сомнений в том, что в Тюменской области Александр Моор пойдет на второй губернаторский срок», – ожидает Сергеева, добавив, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, пользующийся авторитетом, тоже наверняка решит переизбираться.

В свою очередь политолог Анна Федорова отметила предстоящие выборы в Самарской и Нижегородской областях, где у действующих губернаторов – Дмитрия Азарова и Глеба Никитина – хорошие отношения с федеральным центром. В регионах, несмотря на санкции, не остановилось производство и не было всплеска безработицы. «Это самые устойчивые и благополучные регионы Приволжского федерального округа», – сказала она.

Непростой остается ситуация в Ивановской области, которая воспринимается как «политическая окраина», потому что у губернатора Станислава Воскресенского нет Telegram-канала. Зато эксперт отметила его недавнюю статью с призывом к дискуссии по развитию малых городов. Конкурентной ожидается кампания в Архангельской и Орловской областях.

При этом в Сибири в «зоне риска» находятся главы Алтайского края, Новосибирской и Омской областей,

добавляет Минченко. А вот в случае с губернатором Красноярского края Александром Уссом может сработать «фактор усталости», так как Усс находится в политике с 1997 года. Но больше всего проблем испытывает глава Хакасии Владимир Коновалов, против которого может выступить депутат-участник СВО Сергей Сокол.

И особое внимание будет приковано к выборам мэра Москвы. По мнению Асафова, Сергей Собянин решит переизбираться на очередной срок, хотя никаких официальных заявлений по поэтому поводу не сделано. В его пользу сыграют реализация крупных инфраструктурных проектов и усилия в социальной сфере.

«В экспертной среде есть определенный стереотип о том, что Москва – это некий регион протеста. Но я не вижу, чтобы этот протест был электорально значимым. Если посмотреть на итоги предыдущих выборов в столице, то результат ЕР остается высоким. И это позволяет сделать аналогичный прогноз на следующий выборы», – резюмировал Асафов.

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